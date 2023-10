Boeing reduz meta de entrega de jatos 737 para o ano; prejuízo no 3º tri diminui

(Reuters) - A Boeing reduziu nesta quarta-feira sua previsão de entrega de aviões 737 para este ano devido a problemas de qualidade no fornecedor Spirit AeroSystems , um revés temporário para a fabricante de aviões que procura se recuperar de suas próprias crises.

A empresa pretendia entregar de 400 a 450 jatos 737 em 2023, mas foi forçada a reduzir essa meta para 375 a 400 jatos após dois problemas de qualidade separados na Spirit, que fabrica fuselagens para os aviões.

Apesar de não cumprir as entregas projetadas do 737, a Boeing manteve sua meta de gerar entre 3 bilhões e 5 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre e pretende manter intacto seu plano de aumento de produção do 737.

A empresa também planeja cumprir a meta de entrega de pelo menos 70 jatos 787 Dreamliners em 2023 e está fazendo a transição de uma taxa de produção de quatro para cinco jatos por mês.

O negócio de defesa da empresa, porém, continua a sofrer com custos excessivos em contratos de preço fixo devido a pressões inflacionárias.

A Boeing reportou outro trimestre de margens negativas devido a perdas combinadas de 797 milhões de dólares em seu Força Aérea Um de próxima geração e um programa de satélite não especificado.

No início deste mês, a Boeing disse que ampliou o escopo de suas inspeções de um defeito de produção resultante de furos mal feitos que afetam sua aeronave mais vendida, o 737 MAX 8.

"Ouvi pessoas de fora da nossa empresa se perguntando se perdemos o jeito. Vejo isso como exatamente o oposto", disse o presidente-executivo da Boeing, Dave Calhoun, em uma carta aos funcionários.

"Graças à cultura que estamos construindo, identificamos não conformidades do passado que agora temos o rigor de encontrar e corrigir de uma vez por todas."

A empresa entregou 70 aeronaves 737 no terceiro trimestre, uma queda de 20%. Os fabricantes de aviões recebem a maior parte do pagamento quando entregam os jatos.

A Boeing tem trabalhado para acelerar as entregas para agilizar a sua recuperação das crises sobrepostas de segurança e induzidas pela pandemia, mas enfrentou interrupções pelo segundo ano consecutivo, embora a procura por jatos esteja crescendo.

No terceiro trimestre até setembro, a Boeing relatou uma queima de caixa de 310 milhões de dólares, em comparação com um fluxo de 2,91 bilhões de dólares um ano atrás.

O prejuízo ajustado por ação no terceiro trimestre ficou em 3,26 dólares, abaixo da perda de 6,18 dólares apurada no mesmo período de 2022.

(Reportagem de Abhijith Ganapavaram em Bengaluru e Valerie Insinna em Washington)