App do Bradesco está fora do ar, reclamam usuários; falha afeta Pix

Usuários indicaram que o aplicativo do Bradesco está fora do ar na manhã de hoje. Nas redes sociais, eles citam problemas no login e para fazer pagamentos via Pix.

O que aconteceu

Problemas teriam começado por volta das 9h (horário de Brasília), segundo relatórios no Downdetector, site que registra esse tipo de falha.

Usuários reclamam nas redes sociais de não conseguirem fazer pagamentos ou entrar nas contas.

Ao UOL, a assessoria do banco disse que o app passa por "momentos de intermitência". "Equipes estão atuando para regularização o mais breve possível. Os demais canais funcionam normalmente", afirmou.