Aplicativo do Bradesco apresenta instabilidades e afeta uso do Pix

Usuários nas redes sociais apontaram que o aplicativo do Banco Bradesco apresentou instabilidades na manhã desta quarta-feira, 25. Os relatos foram de problemas para fazer o login e efetuar transferências Pix.

Em resposta a alguns usuários, o perfil oficial do Bradesco pediu para que os clientes tentassem repetir as operações mais tarde. O banco foi procurado pelo Estadão e a matéria será atualizada com a resposta.

O problema pareceu ter se intensificado por volta das 10 horas, com um pico de 509 reclamações no site Downdetector.

Na última atualização verificada pela reportagem, perto das 11h30, o site registrou 206 problemas.

De acordo com os dados do portal, 55% dos problemas foram de login no aplicativo móvel, 35% relacionados ao Pix e 10% referentes ao login no internet banking.