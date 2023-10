Potente e mais rápida: veja por que essa fritadeira vale a pena

Elas fritam sem óleo e poupam tempo na cozinha no preparo de refeições saudáveis. Como não amar as air fryers, não é mesmo? Não à toa, esse tipo de aparelho foi um dos campeões de venda no país em 2022.

Queridinhas dos consumidores, as air fryers também foram destaque da live que o Guia de Compras UOL realizou nesta terça-feira (24). Um dos modelos com melhor preço foi a Fritadeira Elétrica Série 3000 (110V), da Philips Walita, que está em oferta, com 44% de desconto, custando R$ 449,79.

Compacto e perfeito para o dia a dia, o modelo tem capacidade para 4,1 litros e é indicado para atender até três pessoas de forma confortável. É uma air fryer considerada econômica, já que tem potência de 1400W e consumo médico de energia durante seu uso.

O que esta air fryer tem de bom?

1400W de potência e consumo médio de energia, o que a torna um modelo econômico e eficaz.

Com a tecnologia Rapid Air, que faz o ar quente girar para preparar alimentos sem a adição de gordura.

Capaz de assar, grelhar, tostar ou cozinhar os alimentos de maneira uniforme e no menor tempo possível.

Vem com 7 predefinições de preparo de alimentos: petiscos congelados, batatas fritas frescas, carne, peixe, coxas de frango, bolo e vegetais grelhados.

Possui controle de temperatura até 200ºC e timer com desligamento automático.

Facilmente desmontável, com partes removíveis que podem ir à máquina de lavar louça.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, a Fritadeira Elétrica Série 3000 (110V) da Philips Walita tem pouco mais de 100 avaliações e nota média de 4,7 (de um total de 5). Veja a seguir alguns comentários sobre ela:

Superou minhas expectativas, muito melhor que sua versão antiga. Super silenciosa e frita/assa muito mais rápido. Fernando Batista

Pra mim é a melhor marca, já é a terceira que compro, não fico sem, uso todos os dias. Maria Inês

Fritadeira simplesmente perfeita! Thaís Cristina Baptista Hirose Fogaça

Apesar de ser pequena, vale a compra! Bem potente e silencioso. Leonardo Carvalho

Onde assistir?

Para assistir à live e aproveitar as promoções ao vivo é só acompanhar por este link http://uol.com.br/liveshop. Você ainda pode acompanhar a transmissão nos canais do UOL no Youtube, Facebook e TikTok. Lá você pode ativar as notificações e ser avisado quando a live começar.

O programa é uma coprodução do UOL com o estúdio Live Cake, especializado em live shop.

Quer ficar por dentro das principais ofertas da internet? Acompanhe o Monitor de Ofertas UOL, que seleciona diariamente grandes descontos em diversos produtos. Siga o Monitor de Ofertas também no Twitter.