Compacta ou grandona? Live do UOL tem ofertas de air fryer com até 48% OFF

Está procurando uma boa air fryer em promoção para a sua cozinha? Pois esse eletrodoméstico que já virou queridinho nos lares brasileiros foi o destaque da live do Guia de Compras UOL desta terça-feira (24). A transmissão exibiu mais de 20 ofertas de modelos variados, desde os básicos até aqueles com recursos tecnológicos avançados, que poderiam ter saído do clássico desenho animado "Os Jetsons".

Se você perdeu a nossa live, não se preocupe: mostramos aqui todos os produtos que foram apresentados ao vivo. A depender das suas necessidades — e do seu bolso —, dá até para escolher uma fritadeira elétrica com a qual você pode "falar", equipada com o recurso de controle por voz, utilizando a assistente virtual Alexa, da Amazon, ou um aplicativo no celular.

O Guia de Compras UOL listou modelos compactos, que ocupam pouco espaço, e robustos, que atendem a famílias maiores. Eles têm preços que variam entre R$ 253 e R$ 969 — valores checados no momento da publicação e podem variar. Com os descontos, você consegue comprar uma air fryer quase pela metade do preço (44%).

Entre as marcas das fritadeiras destacadas, estão a Mondial, a Philips Walita, a Britânia, a Midea e a Electrolux. A live também mostrou uma coleção de acessórios que otimizam a rotina de uso do aparelho, incluindo formas, que evitam que a comida grude no cesto, e utensílios de silicone, para retirar o alimento sem arranhar o revestimento.

Confira a lista completa de produtos:

Live shop

A live foi transmitida pelo link http://uol.com.br/liveshop. Ainda foi possível acompanhar a transmissão nos canais do UOL no Youtube, Facebook e Tik Tok.

O programa é uma coprodução do UOL com o estúdio Live Cake, especializado em live shop.

Quer ficar por dentro das principais ofertas da internet? Acompanhe o Monitor de Ofertas UOL, que seleciona diariamente grandes descontos em diversos produtos. Siga o Monitor de Ofertas também no Twitter.