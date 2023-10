Agressor de irmã de Zanin pede vídeo completo que mostraria ataque de cães

Do UOL, em São Paulo

O homem flagrado em vídeo enquanto agredia a chutes dois cães e a irmã do ministro Cristiano Zanin, do STF, pediu à Polícia Civil as imagens completas da ação.

O que aconteceu

A defesa do aposentado Rogério Cardoso Júnior, 64, argumenta que ele "foi atacado pelos animais da vítima" antes da agressão que aparece no vídeo já divulgado e que repercutiu na mídia. O caso ocorreu no dia 16 de outubro na zona oeste de São Paulo.

[Solicito] ao setor de investigação diligências para que seja captada a imagem completa de toda rua [para] esclarecimento sobre o ataque anterior

Cesar Henrique Urbina Bianco, advogado em pedido feito à Polícia Civil

Em resposta, a defesa de Caroline Zanin diz que o pedido indica premeditação. "[No pedido, o agressor] acaba por confessar a premeditação das agressões gratuitas e absurdas desferidas contra Caroline e seus cachorros", responde a defesa da irmã de Zanin, em documento assinado pelos advogados Carlos Educardo Nogueira Dourado e Fernando Cosme Nogueira Dourado.

A Polícia Civil concluiu o inquérito na última sexta-feira (20) alegando que o agressor agiu intencionalmente. A investigação colheu depoimentos de Cardoso e Caroline, analisou imagens e chegou à conclusão de que o aposentado "assumiu o risco" de atingir a advogada "ao desferir intencionalmente" os chutes. Ele foi indiciado por crime de maus tratos a animais.

O laudo médico de Caroline Zanin apontou "escoriações na região lateral da perna direita". As lesões corporais foram consideradas "leves". Um dos animais apresentou lesão na unha e na pata e teve sangramento no local, segundo exame.