Ação da XP recua quase 7% após prévia operacional do 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da XP Inc recuaram até quase 7% nesta quarta-feira, mesmo após a empresa reportar alta de 38% na entrada líquida de recursos de clientes no terceiro trimestre sobre o mesmo período do ano passado, para 48 bilhões de reais.

A companhia também teve crescimento de 17% nos ativos dos clientes no período, para 1,08 trilhão de reais, enquanto a base de clientes ativos aumentou 16%, para 4,4 milhões, de acordo com dados divulgados na véspera, após o fechamento do mercado.

Por volta de 14:20, as ações da XP caíam 5,58%, a 19,71 dólares em Nova York, onde são negociadas, tendo chegado a 19,42 dólares no pior momento, tocando mínimas desde o começo de junho. Na B3, os BDRs registravam declínio de 4,53%, a 99,24 reais, após ceder a 97,03 reais na mínima.

Analistas do Citi afirmaram que o número sobre a captação líquida parecia bom no começo, mas apontaram que 34 bilhões de reais desse montante vieram da incorporação de clientes do Modal, o que significa fluxo orgânico de "inexpressivos" 14 bilhões de reais.

Em relatório a clientes, eles afirmaram que os dados divulgados na véspera indicam que as principais tendências de receita não devem trazer surpresas significativas quando a XP divulgar seu resultado completo em 13 de novembro. Mas avaliam que as receitas de mercado de capitais podem surpreender para cima.

Os números divulgados na véspera ainda mostraram que a média de negociações diárias no varejo foi de 2,1 milhões no terceiro trimestre, queda de 9% ante o mesmo período do ano anterior e de 2% em relação ao segundo trimestre deste ano, "refletindo volumes mais fracos no mercado de renda variável", disse a XP, na prévia.

Para analistas do JPMorgan, a XP reportou números "sem brilho" para o terceiro trimestre, com o total de ativos de clientes abaixo das suas expectativas, enquanto a captação veio fraca quando excluídos os números do Modal.

Eles, contudo, destacaram positivamente a divisão de banco da XP, enxergando tendências benignas, como a alta no volume total de pagamentos (TPV), expansão de usuários ativos do cartão de crédito, desempenho da carteira de crédito, entre outros.

