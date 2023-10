Zelenskiy diz que manterá pressão militar sobre forças russas no Mar Negro

KIEV (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, manterá a pressão militar sobre a Crimeia ocupada pela Rússia, disse ele em um discurso por vídeo em uma conferência de segurança em Praga, nesta terça-feira, que foi prejudicada por falhas técnicas e um possível ataque de hackers.

Kiev intensificou os ataques contra as forças russas no Mar Negro e na Crimeia, que foi tomada e anexada por Moscou em 2014, à medida que as forças ucranianas prosseguem com uma contraofensiva de quase cinco meses.

Em comentários afetados por falhas técnicas, incluindo uma que modulava intermitentemente sua voz para um tom mais alto, Zelenskiy disse que a "ilusão" do domínio da Rússia sobre a Crimeia e o Mar Negro havia sido destruída.

"A frota russa (do Mar Negro) não consegue mais operar na parte ocidental do Mar Negro e está fugindo gradualmente da Crimeia", disse Zelenskiy. "E essa é uma conquista histórica."

Os ataques ucranianos na Crimeia e em seus arredores incluíram ataques a uma base aérea russa na península, um posto de comando da Frota do Mar Negro em Sevastopol e a única ponte que liga a Crimeia à Rússia.

Os ataques destacaram as capacidades crescentes de Kiev, que também incluem drones navais, enquanto Moscou continua bombardeando a Ucrânia à distância com mísseis de longo alcance e drones.

"Ainda não obtivemos o controle total do fogo sobre a Crimeia e as águas circundantes, mas o faremos", afirmou Zelenskiy em uma reunião da Plataforma da Crimeia, uma iniciativa diplomática que ele lançou em 2021. "Isso é uma questão de tempo."

Um porta-voz do presidente do parlamento tcheco disse que o site do evento, que reuniu parlamentares de vários países, "foi alvo de um ataque de hackers", mas não especificou por quem.

