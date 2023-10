Wall Street fecha em alta com impulso de balanços

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - Wall Street encerrou em alta nesta terça-feira, conforme uma série de balanços corporativos sólidos e previsões otimistas das empresas estimularam o apetite por risco de investidores.

Os três principais índices acionários dos Estados Unidos avançaram, com papéis de megacapitalização mais sensíveis aos juros proporcionando grande parte da alta, conforme os rendimentos de referência dos Treasuries se mantiveram estáveis, confortavelmente abaixo de seu recente pico de 5%.

"Até anteontem os balanços foram um pouco decepcionantes e, portanto, este foi o primeiro par de dias em que tivemos alguns balanços mais otimistas e melhores", disse Thomas Martin, gerente sênior de portfólio da GLOBALT.

De fato, das 118 empresas do S&P 500 que apresentaram relatórios até o momento, 81% superaram as expectativas dos analistas, de acordo com a LSEG.

O Dow Jones subiu 0,62%, para 33.141,38 pontos. O S&P 500 ganhou 0,73%, para 4.247,68 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,93%, para 13.139,88 pontos.

Dos 11 principais setores do S&P 500, o de serviços públicos teve o melhor desempenho, enquanto o de energia foi o único a cair, prejudicado pela baixa dos preços do petróleo.

No campo econômico, a atividade comercial nos EUA subiu este mês, de acordo com o PMI composto preliminar da S&P Global.