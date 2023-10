UE lança plano de fomento à energia eólica

BRUXELAS, 24 OUT (ANSA) - Autorizações mais rápidas e digitalizadas, critérios objetivos para leilões, acesso mais fácil a financiamentos da União Europeia e total flexibilidade em ajudas estatais são as são as principais medidas previstas no novo plano de energia eólica apresentado hoje pela Comissão Europeia (poder Executivo da UE).

O principal objetivo é atingir a meta de 42,5% de energia renovável até 2030. Bruxelas destaca que o objetivo de energias renováveis "exigirá um aumento massivo na capacidade eólica instalada", com um crescimento projetado de 204 gigawatts em 2022 para mais de 500 GW até 2030, a um ritmo de cerca de 37 GW por ano.

O plano de ação foi anunciado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante seu discurso sobre o Estado da União em setembro, com o objetivo de enfrentar os obstáculos que freiam a expansão do setor.

Embora a energia eólica represente "um sucesso histórico para a UE", segundo Bruxelas, seu futuro caminho de crescimento enfrenta uma série de desafios, incluindo demanda insuficiente e incerta, autorizações demoradas e complexas, falta de acesso a matérias-primas, alta inflação e custos de matérias-primas, um design desfavorável das licitações nacionais, pressão de concorrentes internacionais como a China e riscos na disponibilidade de mão de obra qualificada (ANSA).

