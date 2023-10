Quer uma TV maior? Saiba como escolher o tamanho ideal para sua sala

Se você quer uma TV maior, mas tem dúvidas sobre o tamanho ideal para a sua sala, um aparelho de 43 ou 50 polegadas com resolução 4K pode ser uma opção.

As TVs 4K são capazes de exibir atrações com nitidez e riqueza de detalhes mesmo quando o sofá está mais perto da tela.

Resolução 4K Ultra HD;

Compatível com Alexa, Google Assistente e Apple Airplay 2;

Com HDR 10 Pro, que otimiza níveis de brilho para proporcionar cores vivas e detalhes, segundo a fabricante.

Resolução 4K;

Com tecnologia HDR 10, que oferece mais nuances nas imagens;

Tem Google TV, o que facilita as buscas de conteúdo e roda boa variedade de aplicativos;

Controle remoto aceita comandos de voz via Google Assistente

Processador Crystal 4K transforma tudo a que você assiste em resolução próxima à 4K;

Com plataforma Gaming Hub, com acesso a mais de mil jogos nas plataformas Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now;

A TV da Samsung traz Bixby e Alexa integrados.

Tem Google TV, o que facilita as buscas de conteúdo e roda boa variedade de aplicativos;

Google Assistente integrado ao controle remoto para comandar a TV ou realizar buscas;

TV LED 4K oferece uma imagem brilhante e ultranítida.

Distância entre o sofá e a tela

"É uma questão de gosto e bom senso", afirma Alex dos Santos, especialista em áudio e vídeo há 20 anos.

A primeira dica é fugir de exageros, já que uma TV de 75 polegadas não combina com uma sala de 15m2.

Em seus cálculos, ele sempre leva em conta as recomendações da SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers). A entidade americana sugere que uma TV 4K de 50 polegadas seja instalada a uma distância média de 2,10 m em relação ao encosto do sofá.

Mais ousada, a THX, que também é referência na área, considera uma distância mínima de 1,5 m e máxima de 2,40 m para o mesmo televisor.

Conforto visual

"A distância não pode ser definida apenas pela nitidez da imagem quando se chega perto da TV", afirma Paulo Sérgio Correia, especialista em vídeo há mais de 45 anos.

Para garantir o conforto visual, o telespectador precisa estar a uma distância mínima em que ele possa visualizar a tela inteira sem esforço, movimentando apenas os olhos e não o pescoço, algo muito incômodo depois de uma hora ou mais vendo TV.

Se você está em dúvida, experimente se posicionar à mesma distância entre o sofá e a tela da sua casa, diante da TV que mais gostou na loja e veja se o resultado agrada.

Já a altura do televisor deve seguir a direção dos olhos de quem está sentado na sala.

"Em geral, os mais idosos não gostam de ficar tão perto da tela e preferem optar por um televisor menor ou empurrar o sofá um pouco mais para trás ao trocar de aparelho", diz Santos.

