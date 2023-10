Trens e BRT circulam com restrições após ataques no Rio

Do UOL, em São Paulo

Os trens da Supervia e o corredor Transoeste do BRT operam com restrições na manhã de hoje.

O que aconteceu:

A Supervia informou hoje que suspendeu as viagens expressas do ramal Santa Cruz e dos trens especiais de Campo Grande.

O ramal Santa Cruz "vai operar com intervalos de 15 minutos". Todas as estações estão abertas para embarque e desembarque.

A MOBI-Rio, que administra o BRT, diz que serviços da Transoeste estão operando com intervalos irregulares. "O diretão Santa Cruz x Alvorada ainda não começou a rodar", informou.

Os corredores Transcarioca e Transolimpica operam normalmente.

As restrições acontecem após uma onda de ataques aos transportes públicas na zona oeste do Rio. A região registrou ontem pelo menos 35 ônibus e um trem incendiados e diversas vias interditadas após a morte de um miliciano.

Foram queimados 20 ônibus, cinco BRTs e veículos de turismo e fretamento. Foi o maior número de ônibus queimados em um único dia na história da capital fluminense, segundo informou a Rio Ônibus ao UOL.

Morte de miliciano

O miliciano Matheus da Silva Rezende, conhecido pelos apelidos Teteu e Faustão, morreu Imagem: Reprodução

O miliciano que morreu foi identificado como Matheus da Silva Rezende, conhecido pelos apelidos Teteu e Faustão.

Matheus é sobrinho de Luis Antonio da Silva Braga, ou "Zinho", o primeiro homem da maior milícia do Rio, que atua na zona oeste. Zinho herdou o comando da organização após a morte do seu irmão, o Wellington da Silva Braga, o Ecko, em 2021.

Matheus foi morto hoje em suposta troca de tiros com a Polícia Civil durante uma operação na região de Três Pontes, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. A ação teve o apoio da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais; que é o grupo de eleite da Polícia Civil do estado), Polinter e unidades especializadas, informou o jornal O Globo.

"Teteu" é apontado em investigações, segundo o jornal, como o principal homem de guerra de Zinho na disputa de territórios contra os rivais. Ele seria o responsável por chefiar as rondas feitas pela milícia do tio dentro da zona oeste.

Na operação que Teteu morreu, uma criança de dez anos foi atingida de raspão na perna por uma bala perdida. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Matheus era considerado pela polícia como o segundo homem na atual hierarquia da maior milícia do Rio, comandada pelo seu tio.