Socialistas espanhóis fecham acordo com aliança de extrema-esquerda para formar coalizão

MADRI (Reuters) - O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e a aliança de extrema-esquerda Sumar chegaram a um acordo para tentar formar um novo governo depois que uma eleição inconclusiva, há três meses, deixou o país com um Parlamento suspenso.

A possível coalizão ainda precisaria obter o apoio de outros partidos.

O acordo, que veio depois que o primeiro-ministro interino Pedro Sánchez se reuniu com a líder de Sumar e ministra interina do Trabalho, Yolanda Díaz, na segunda-feira, inclui uma proposta para reduzir as horas de trabalho, preservando o mesmo salário.

A proposta reduziria a semana oficial de trabalho para 37,5 horas em relação ao limite atual de 40 horas, disse o porta-voz do Sumar, Ernest Urtasun, à emissora estatal TVE.

Ambos disseram que também revisariam para cima as metas de redução de emissões e pressionariam por uma reforma tributária voltada para bancos e grandes empresas de energia, ampliando as polêmicas taxas sobre lucros inesperados atualmente em vigor.

"Esse acordo de governo para uma legislatura de quatro anos permitirá que nosso país continue crescendo de forma sustentável e com empregos de qualidade, desenvolvendo políticas baseadas na justiça social e climática, ao mesmo tempo em que amplia direitos, conquistas feministas e liberdades", disseram os partidos em uma declaração conjunta.

O acordo também inclui planos para reduzir o desemprego entre os jovens, reforçar o sistema público de saúde e impulsionar a habitação pública, acrescentou o comunicado.

Sánchez precisa do apoio dos 31 parlamentares de Sumar na câmara baixa - bem como de outros partidos, incluindo alguns que defendem a independência da Catalunha e do País Basco - em sua tentativa de renovar seu mandato como primeiro-ministro.

Embora o apoio de Sumar seja crucial, não é suficiente para garantir o cargo a Sánchez. Ele ainda precisa do apoio dos separatistas catalães, que estão exigindo uma lei de anistia para perdoar em massa os indivíduos envolvidos na tentativa fracassada de independência da região em 2017.

Se os socialistas e os partidos catalães pró-independência não chegarem a um acordo, o país passará por outra eleição em janeiro.

