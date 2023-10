Sobreviventes do Holocausto revivem traumas enquanto passam por guerra em Israel

ASHDOD, Israel (Reuters) - Ao cair da noite, Sarina Blumenfeld tem flashbacks do que sofreu durante o Holocausto e se esforça para processar a carnificina que ocorreu quando os militantes do Hamas entraram em Israel vindos de Gaza e mataram 1.400 pessoas.

Blumenfeld, de 89 anos, é uma entre dezenas de milhares de idosos sobreviventes do Holocausto nazista que vivem em Israel e enfrentam mais uma vez a realidade da guerra, com mais de 220 israelenses feitos reféns em Gaza.

"Tudo isso me lembra o que passamos durante o Holocausto e o quanto sofremos", disse Blumenfeld à Reuters de sua casa na cidade costeira de Ashdod, que fica a 40 quilômetros de Gaza e é frequentemente alvo de foguetes do Hamas.

A perseguição aos judeus na Europa do século 20 está gravada na memória coletiva de Israel, e desde o ataque do Hamas em 7 de Outubro, os líderes nacionais e estrangeiros têm sido rápidos a evocar memórias do Holocausto, quando os nazistas e seus colaboradores assassinaram sistematicamente cerca de seis milhões de judeus em toda a Europa ocupada pelos alemães.

“Eu diria que foi o dia mais mortal para os judeus desde o Holocausto”, disse o presidente dos EUA, Joe Biden, em 11 de outubro, enquanto o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse na terça-feira que o Hamas matou crianças da mesma forma que os nazistas costumavam fazer.

Rivkah Har Arieh, que mora em Neot Mordechai, a 3 km da fronteira com o Líbano, no norte de Israel, disse que sentia ansiedade por causa das fortes trocas de tiros entre os militares israelenses e os combatentes do Hezbollah.

“Passei pelo Holocausto e por todas as guerras, mas não é como antes, o barulho é ensurdecedor. Teremos que nos acostumar até mesmo com isso”, disse o homem de 92 anos.

“Me sinto desconfortável, e sinto pelas pessoas que foram assassinadas e desabrigadas e por todos os funerais nesta terra.”

Mais de 7.600 foguetes foram disparados contra Israel desde 7 de outubro a partir de Gaza, de acordo com dados do governo israelense, e foram registrados repetidos confrontos ao longo da fronteira norte à medida que as tensões aumentam na região.

Israel impôs um bloqueio total a Gaza e lançou ataques aéreos no território, matando 5.791 palestinos até agora, incluindo 2.360 crianças, disse o Ministério da Saúde de Gaza na terça-feira.

Har Arieh, que passou parte da Segunda Guerra Mundial em prisão domiciliar na Bulgária quando era jovem, com oito famílias forçadas a viver em quatro quartos, disse estar ciente do que os palestinos em Gaza estavam sofrendo.

"Não é bom que nada disso aconteça. Ninguém quer isso, mas é consequência do que eles (o Hamas) fizeram."

De acordo com o último estudo publicado em abril pela Autoridade para os Direitos dos Sobreviventes do Holocausto, do governo israelense, havia 147.199 sobreviventes em Israel, com uma idade média de 85 anos, incluindo 462 com mais de 100 anos.

