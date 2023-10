Senado acelera PL que prorroga desoneração da folha; votação será na quarta

Do UOL e colaboração para o UOL, em Brasília

O Senado aprovou hoje o requerimento de urgência do projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento para 17 setores até 2027. A proposta está programada para ser votada na quarta-feira (25).

O que aconteceu?

O projeto foi aprovado nesta terça (24) na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos). O relator do texto, Angelo Coronel (PSD-BA), rejeitou as modificações feitas pela Câmara, que incluíam a extensão do benefício para todas as cidades brasileiras.

Pelo texto aprovado no colegiado, municípios com até 142 mil habitantes terão redução de 20% para 8% na contribuição previdenciária.

Ao todo, 17 setores da economia serão beneficiados, caso o texto seja aprovado. O impacto para o governo é de R$ 18 bilhões.

Reconhecemos a importância desse projeto para a economia brasileira, a geração de empregos e há um compromisso do Senado de tratá-lo com prioridade.

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado

O governo Lula é contra a proposta, por gerar um déficit nas contas públicas. Propõe tratar da folha salarial em outro texto e privilegiar a votação da reforma tributária.

Não há harmonia em estar fazendo uma [reforma] tributária, que vai buscar o equilíbrio fiscal, e abrir mão de uma receita que cabe no bojo de uma reforma tributária, que é algo mais complexo, discutir quais são os setores que dependem de desoneração para garantir sua competitividade.

Jaques Wagner, líder do governo no Senado

Durante a sessão, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner (PT-BA), tentou para adiar a votação do projeto.

Não vou dar ao governo o direito de postergar as coisas. A única coisa que pediria é que, se aprovada a urgência hoje, não sei como será na semana que vem para eu tentar ultimar o embrião da proposta sobre folha de pagamento.

Jacques Wagner (PT-BA), senador e líder do governo no Senado

Os 17 setores desonerados