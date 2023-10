Raízen eleva produção de açúcar e etanol no trimestre

SÃO PAULO (Reuters) - A Raízen, maior empresa do setor de açúcar e etanol do Brasil, elevou a moagem de cana para cerca de 37,5 milhões de toneladas no segundo trimestre da temporada 2023/24, contra 26,8 milhões no período imediatamente anterior.

O avanço na prévia operacional representa um crescimento de quase 40% sobre o primeiro trimestre da safra 2023/24, diante de uma maior disponibilidade de cana, clima favorável, ritmo acelerado de produção e mais dias de moagem, disse a Raízen em fato relevante.

Os açúcares totais recuperáveis (ATR) da empresa sucroalcooleira avançaram para 143 quilos por tonelada de cana no período, contra 124 kg/ton na safra anterior.

A produção de açúcar equivalente atingiu de 5,2 milhões a 5,3 milhões de toneladas, com o mix orientado para maximização de açúcar, dado o ciclo de preços, frente a 3,18 milhões de toneladas no trimestre anterior.

O volume total de vendas de etanol somou 1,4 milhão de metros cúbicos no segundo trimestre da safra, alta de 30,6% na mesma comparação, em desempenho que a Raízen disse estar alinhado com a estratégia de posicionamento de estoques, dado o cenário de mercado.

(Por Patricia Vilas Boas)