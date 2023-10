Progressistas fazem acordo para governo de coalizão na Espanha

MADRID, 24 OUT (ANSA) - O Partido Socialista Espanhol (Psoe) e o movimento político Sumar anunciaram nesta terça-feira (24) um "acordo programático" para um novo "governo de coalizão progressista".

A decisão oficializa a fórmula que o líder socialista e premiê, Pedro Sánchez, havia mostrado aos eleitores como projeto político durante a campanha eleitoral do pleito de julho.

É uma linha de continuidade da legislatura recém concluída.

Até então, o Psoe governava com o Unidas Podemos, que se tornou Sumar a partir de uma fusão, movimento lançado pela vice-premiê e ministra do Trabalho, Yolanda Díaz.

Para se confirmar como premiê novamente, porém, Sánchez precisa do apoio de outros partidos, incluindo os independentistas catalães de Esquerra Republicana e de Junts per Catalunya, Após o anúncio, Díaz prometeu uma intensa agenda climática: "Faremos com que todas as políticas públicas sejam políticas climáticas, faremos uma revolução verde. Queremos ser uma potência em energias renováveis e não um deserto cinza".

"Estão em jogo nossas vidas, o território e o futuro de nossos filhos", disse, antecipando que a coalizão pretende adotar metas como "antecipar a redução das emissões de CO2 para 2030", e "acabar com voos de menos de 2h30 de duração" onde haja trens.

Sánchez disse que o pacto foi pensado para dar resposta "a todos os espanhóis e espanholas" e contempla 230 medidas, com atenção ao trabalho, qualidade dos serviços públicos, luta contra a mudança climática e direitos constitucionais.

Pedro Sánchez tem até 27 de novembro para obter o voto de confiança do Parlamento. (ANSA).

