Produtor paulista recebeu 1,98% menos em setembro ante agosto, diz IEA

São Paulo, 24 - A produtor paulista recebeu 1,98% menos pelos seus produtos em setembro em relação a agosto. No acumulado de 12 meses, a queda foi de 4,94%, informou o Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, em relatório. O IEA calcula o Índice de Preços Recebidos pela Agropecuária Paulista (IqPR) e também o índice de origem vegetal (IqPR-V), que caiu 0,54% em setembro, e o índice de origem animal (IqPR-A), que cedeu 5,27% em setembro ante agosto.

Segundo o IEA, se a cana-de-açúcar - principal produto da agricultura paulista e que teve queda de 1,08% em setembro - for retirada do índice, o IqPR cedeu 2,51%. Já o índice vegetal subiu 0,07%, puxado pela alta de arroz, amendoim e laranjas.

Dentre as principais quedas observadas em agosto de 2023, destacaram-se banana-nanica (-13,22%) e ovos (-12,54%). Para a banana, a menor demanda, característica dos meses mais frios, e a oferta de fruto de baixa qualidade por dificuldades climáticas são os principais fatores que levaram à queda de preços, diz o IEA.

No caso dos ovos, com a recomposição dos plantéis de aves de postura após um período de descartes causado pela alta dos custos da ração desde o início da guerra Ucrânia-Rússia, nem mesmo o aumento das exportações tem equilibrado a oferta no mercado interno, o que reduziu em -11,09% os preços recebidos pelas granjas na relação com o mês anterior.

Quanto aos produtos que subiram de preço em setembro ante agosto, destaca-se o arroz (+11,82%). Eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul, maior produtor e fornecedor do cereal, atingiram áreas de produção (que estão em replantio), o que aumentaram os custos de produção e reduziram as estimativas de colheita da safra 2023/24.

No acumulado dos últimos 12 meses, ou seja, de setembro de 2022 a setembro de 2023, o IqPR cedeu 4,94%, o índice animal caiu 15,73% e o vegetal subiu 1,57%. O porcentual positivo do IqPR-V é resultado de altas nos preços recebidos pela cana-de-açúcar e laranjas.

Para os produtos de origem animal, se sobressaíram a queda da carne bovina (-27,96%) nos últimos 12 meses. "Após os melhores preços obtidos nos anos anteriores, atualmente o setor vivencia um ciclo de alta oferta de animais prontos ao abate acima da demanda do mercado internacional", comenta o IEA. "Nessa realidade, o pecuarista teve perdas em sua remuneração." Complementam a onda baixista dos preços dos produtos animais as quedas acumuladas nos últimos 12 meses do leite (-21,96%), da carne de frango (-12,18%), da carne suína (-8,63%) e dos ovos (-8,30%).