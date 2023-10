Produtividade média de cana no Centro-Sul em setembro cresce 21,3%, diz CTC

São Paulo, 24 - A produtividade média da cana-de-açúcar no Centro-Sul do Brasil continua superando a da safra passada, segundo o Boletim De Olho Na Safra, divulgado pelo Centro de Tecnologia Canavieira (CTC). Segundo os técnicos do CTC, a safra atual, no acumulado abril a setembro, é a mais produtiva no histórico de 20 anos do Programa de Benchmarking do CTC, plataforma colaborativa de dados entre as usinas do Centro-Sul.

"Os canaviais colhidos no mês de setembro alcançaram 83,2 toneladas por hectare, produtividade 21,3% superior à registrada na safra passada (68,5 toneladas por hectare). No acumulado da safra, a produtividade registra crescimento próximo a 22% (91,1 t/ha nesta safra, contra 74,5 t/ha em 2022/23)", disse o CTC em nota.

Os maiores crescimentos da produtividade nesta safra foram observados em Araçatuba (37,4%), Piracicaba (28,7%) e São Carlos (27,9%).

Conforme o centro de tecnologia, a qualidade da matéria prima (ATR) colhida no mês de setembro foi igual à média da safra anterior (151,3 quilos por tonelada de cana na safra passada contra 151,2 kg/tonelada de cana nesta safra).

No acumulado, os valores seguem a mesma tendência e ficam iguais na média para o Centro-sul, sendo de 136,8 kg por tonelada de cana da safra 2022/23 e 136,6 kg por tonelada de cana na safra atual. "A maioria das regiões, com exceção dos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul e das regiões de Assis e Araçatuba, estão com variações de ATR inferiores quando comparamos com 2022/23", disse.

Essa diferença se deve principalmente ao bom volume e melhor distribuição das chuvas, que colaboraram com a manutenção dos níveis elevados de água no solo, condição que tende a prejudicar o acúmulo de sacarose pela planta, explicou o CTC.