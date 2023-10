Ouro fecha em leve queda, ante força do dólar no exterior

O ouro fechou em leve queda nesta terça-feira, 24, em meio ao fortalecimento do dólar no exterior. No noticiário, uma disputa entre sindicatos da África do Sul mantém centenas de trabalhadores presos em uma mina de ouro.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em baixa de 0,08%, a US$ 1.986,10 por onça-troy.

Analista da Oanda, Edward Moya observa que a "maratona do ouro rumo a um recorde" se deparou com um obstáculo, à medida que a guerra entre o Israel e o Hamas ainda não se expandiu para um conflito maior e em meio ao fortalecimento do dólar neste pregão.

"Entretanto, existem muitos riscos geopolíticos, de dívida e de crédito para que a tendência de alta do metal precioso termine", avalia Moya, acrescentando que o principal suporte para o ouro está na região de US$ 1.950 a onça-troy.

Em nota, a Berenberg também projeta que a alta do ouro deve continuar, "particularmente apoiada por comentários feitos na última semana pelo presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, que apontou pausa no aperto monetário".

Investidores também monitoram a disputa entre sindicatos da África do Sul. Um grupo de mineiros de um sindicato rival e sem registro mantém centenas de trabalhadores presos pelo segundo dia em uma mina de ouro subterrânea, informaram a polícia e autoridades da mina, segundo a Associated Press.

Estima-se que 562 trabalhados estão presos e, entre eles, aproximadamente 120 seriam apoiadores do sindicato. Os detalhes não são claros e há depoimentos conflitantes sobre a situação, com o sindicato afirmando que os trabalhadores estão em protesto e não são reféns do movimento.

