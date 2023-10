ONU reforça apelo por cessar-fogo imediato no Oriente Médio

NOVA YORK, 24 OUT (ANSA) - O secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, insistiu nesta terça-feira (24) por um "cessar-fogo imediato" em Gaza. Ele também repudiou as "claras violações do direito humanitário internacional" na zona de conflito.

As declarações foram dadas na reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir o conflito no Oriente Médio.

"Para aliviar este imenso sofrimento, facilitar a distribuição das ajudas de maneira mais segura e facilitar a soltura dos reféns, repito meu apelo por um cessar-fogo humanitário imediato", declarou Guterres.

"Estou profundamente preocupado pelas evidentes violações do direito humanitário internacional que estamos assistindo em Gaza. Quero ser claro: nenhuma parte em um conflito armado está acima do direito internacional humanitário", concluiu. (ANSA).

