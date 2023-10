Negociadores do Catar esperam conseguir libertação de mais reféns

Os negociadores do Catar envolvidos nos esforços para libertar os reféns capturados pelo Hamas durante seu ataque do último dia 7 a Israel esperam conseguir novas libertações, informou a chancelaria do país do Golfo.

O Catar realiza intensa atividade diplomática desde o início da guerra entre Israel e o Hamas. Doha conseguiu a libertação de quatro dos cerca de 220 reféns israelenses, estrangeiros ou com dupla nacionalidade: duas americanas (na última sexta-feira) e duas israelenses (ontem).

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed al-Ansari, indicou hoje que os negociadores de seu país "esperam obter outras libertações", graças às conversas em andamento com Israel e o Hamas.

Houve "mais abertura em nível de vontade política entre as partes" após a libertação das duas israelenses, declarou o porta-voz à AFP, advertindo sobre a escalada da violência na Faixa de Gaza e as dificuldades de logística para a retirada de reféns.

O Catar abriga desde 2012 o escritório político do Hamas, que, segundo o porta-voz, comunicava-se "com eficiência" com seus membros na Faixa de Gaza para a libertação dos reféns.

