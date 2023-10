MT segue sendo o principal produtor de carne bovina do País, diz Imea

São Paulo, 24 - Mato Grosso manteve a liderança na produção de carne bovina no País no primeiro semestre, informou o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), em boletim semanal divulgado na segunda-feira, 23. Entre janeiro e junho deste ano, o Estado do Centro-Oeste produziu 715,31 mil toneladas de carne bovina, "o maior volume para o período", ressalta o Imea, com base em sua série histórica. O número foi extraído de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o instituto, um dos motivos para o aumento da produção da proteína animal foi a inversão do ciclo pecuário que resultou em aumento no envio de bovinos para abate "e teve impacto significativo na produção de carne", cita, no boletim.

Em boletins anteriores, o Imea já havia ressaltado o expressivo abate de vacas no Estado - sinalizador de inversão de ciclo pecuário.

O Imea ressalta, ainda, que a produção mato-grossense da proteína gera excedente para o País e poderia suprir 13,78 vezes a demanda da população do Estado, considerando-se o consumo médio de 14,19 quilos por habitante no semestre. Assim, o consumo interno no período somou 51,92 mil toneladas de carne bovina.