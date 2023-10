Motorista de ônibus incendiado no Rio teve queimaduras de 3º grau

Do UOL, em São Paulo

O motorista de um dos ônibus incendiados na zona oeste do Rio de Janeiro está internado e teve queimaduras de terceiro grau. Ao menos 35 veículos e um trem foram queimados na segunda-feira (23) em retaliação à morte de um miliciano.

O que aconteceu

Motorista de ônibus sofreu queimaduras de terceiro grau. A vítima segue internada no CTQ (Centro de Tratamento de Queimados) do Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, e seu estado de saúde é estável. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo e confirmadas pelo UOL junto à SMS (Secretaria Municipal de Saúde).

Vítima também teve ferimentos no rosto e nos membros superiores. Sua identidade não foi divulgada. Questionada pela reportagem, a SMS não respondeu se mais feridos foram atendidos no mesmo ou em outros hospitais da região. "A situação é lamentável porque o motorista estava ali, exercendo suas funções, e teve queimaduras", disse o secretário Daniel Soranz ao Globo.

Foram queimados 20 ônibus, cinco BRTs e veículos de turismo e fretamento. A mobilidade ficou comprometida em corredores como a Avenida Santa Cruz, Avenida Cesário de Melo e a Avenida das Américas. Foi o maior número de ônibus queimados em um único dia na história da capital fluminense, segundo informou a Rio Ônibus ao UOL.

Um trem também foi incendiado por criminosos, segundo a SuperVia. Em nota, a concessionária disse que o maquinista foi obrigado a abrir a porta, descer da composição e retornar à estação. Todos os passageiros desembarcaram em segurança.

Seis das doze pessoas detidas ontem após uma série de incêndios continuam presas e serão indiciadas por terrorismo, afirmou hoje Cláudio Castro (PL) em entrevista hoje pela manhã.