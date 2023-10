Modelo de 23 anos morre em acidente de moto no Ceará

Do UOL, em São Paulo

Uma modelo de 23 anos morreu após um acidente de moto em Ipu (CE).

O que aconteceu?

Emanuelly Farias pilotava o veículo no bairro Caixa D'água quando perdeu o controle e bateu em uma árvore na madrugada do domingo (22), segundo relatório preliminar da Polícia Militar.

Ela morreu ainda no local do acidente. Outra mulher, que estava na garupa da moto, ficou com ferimentos leves e não corre risco de morte.

A jovem foi a primeira mulher trans a participar do concurso Miss Ipu. Ela fez parte da competição em 2022.

Nas redes sociais, ela publicava registros nas passarelas e também fazia propagandas de produto, investindo na carreira de influencer.

A página oficial do concurso de Miss Ipu fez uma publicação em homenagem a Emanuelly nas redes.

Que todos os amigos e, em especial, a família de Emanuelly possam encontrar paz e conformação nesse momento de dor.

Miss Ipu, em publicação no Instagram

As causas do acidente são apuradas pela Delegacia Municipal de Ipu.