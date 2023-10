Mochila de turista austríaco desaparecido é encontrada em praia de SC

A mochila do turista austríaco Michael Lichtenegger, 40, desaparecido desde a última quinta-feira (19) em Florianópolis, foi encontrada embaixo de um deck na praia da Joaquina (SC). Segundo a polícia, esse foi o local onde o estrangeiro foi visto pela última vez.

O que aconteceu:

Dentro da mochila, a polícia encontrou um celular, roupas, caderno de anotação, carteira com cartões de crédito e um documento de identificação.

Ao UOL, o delegado Wanderley Redondo, titular da Delegacia de Desaparecidos, relatou que a mochila foi encontrada no domingo (22), por uma pessoa que passava pelo local. "Estava acontecendo um campeonato de surf e alguém a viu. Os organizadores anunciaram no microfone para saber de quem seria a mochila, mas ninguém apareceu", explicou.

Ontem (23), os pertences do turista foram entregues a uma delegacia.

Para o delegado, o fato de a mochila ter sido localizada com todos os pertences corroboram com a linha de investigação de que Michael Lichtenegger pode ter se afogado. Apesar disso, ele esclareceu que a polícia não descarta outras possibilidades. "Eu tenho 99% de certeza de que ele foi mergulhar próximo ao costão, uma região perigosa, com o mar agitado", contou.

Antes de desaparecer, o estrangeiro ficou algumas horas em um bar na praia. Wanderley Redondo destacou que o turista chegou a conversar com mulheres que estavam no mesmo estabelecimento. "Ele bebeu um pouco e tomou dois cafés", afirmou.

Michael Lichtenegger pediu ajuda para falar com a garçonete, tirou fotos com esse grupo de mulheres e chegou a perguntar se era perigoso mergulhar na região do costão, segundo o delegado. "Elas perguntaram se ele estava louco de mergulhar naquela região, e disseram que ali não era um local seguro".

A investigação da Polícia Civil continua. O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina segue realizando buscas na região.

Embaixada da Áustria pede informações

A informação do desaparecimento de Michael também foi compartilhada pela Embaixada da Áustria em Brasília nas redes sociais.

Ao UOL, a Embaixada da Áustria afirmou que foi informada do desaparecimento no sábado (21) e que mantém contato constante com as autoridades, assim como com a família do turista.

A divisão de desaparecidos da Polícia Militar de SC divulgou uma foto do turista com telefones de contato para aqueles que tiverem notícias do paradeiro dele.