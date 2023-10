Ministros do centrão, Fufuca e Sabino foram contra governo em 1/4 das vezes

Os ministros do Esporte, André Fufuca (PP-MA), e do Turismo, Celso Sabino (União-PA), votaram contra a orientação do governo Lula (PT) em 26% das discussões no plenário da Câmara. Eles eram deputados federais antes de assumirem os ministérios e virarem da base governista.

O que aconteceu

Fufuca substituiu a ex-jogadora Ana Moser na pasta do Esporte no dia 13 de setembro, após meses de negociação para ampliar a base aliada de Lula na Câmara. O ministro atuava como líder do PP e foi uma indicação do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Em uma das votações, ele foi contra a retirada de pauta do marco temporal. O governo queria impedir a discussão do texto, mas Fufuca se posicionou pela continuação da discussão da proposta. Ela foi aprovada pelo Congresso e teve diversos trechos vetados por Lula. Esses vetos ainda vão ser analisados pelos parlamentares e podem causar novo desgaste ao governo.

Já Sabino comanda o Ministério do Turismo desde o início de agosto, quando seu partido reivindicou o posto de Daniela Carneiro (RJ). Em abril, ela pediu ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para deixar o União Brasil e virou alvo de fritura dentro da sigla. Sabino também é aliado de Lira.

Enquanto deputado, ele votou por derrubar mudanças feitas pelo governo Lula no marco do saneamento, que já havia sido sancionado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Lula tentou modificar artigos e teve de voltar atrás após pressão do Congresso.

Já Daniela Carneiro, apesar da demissão, tem votado 100% alinhada ao governo Lula, segundo a ferramenta. Ela foi nomeada vice-líder do governo na Câmara.

Os dados foram analisados pelo UOL por meio de uma plataforma de Power BI, um serviço de análises de dados, idealizado pela oposição. Foram compilados 27.953 votos. O material é baseado nas sessões em plenário.

Um dos calcanhares de Aquiles do governo tem sido a demora no pagamento de emendas parlamentares. O empenho dos recursos já foi utilizado como barganha, mas não tem tido influência tão direta na aprovação das propostas no Congresso.

Até o momento, segundo dados da plataforma Siga Brasil, entre os novos ministros do centrão, Fufuca teve mais emendas pagas: R$ 27,1 milhões; seguido de Silvio Costa Filho, com R$ 27 milhões, e Sabino, com R$ 18,1 milhões.

Ministro mais governista

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), é o que mais votou alinhado com o governo entre os novos ministros do centrão, de acordo com a plataforma criada pela oposição.

Desde o início do ano até setembro, quando ele deixou a Câmara, ele seguiu a orientação do Palácio do Planalto em 95,9% das vezes.

A indicação dele à Esplanada ampliou o espaço do centrão no governo Lula, embora seu partido, o Republicanos, tenha figurões bolsonaristas, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e a senadora Damares Alves (DF).

Como funciona a classificação na plataforma

A oposição construiu um robô que reuniu os dados de todas as votações no plenário. Foram compiladas as orientações de voto do governo e da oposição.

É considerado de oposição aquele parlamentar que seguiu a recomendação da oposição de 70% das votações para cima.

São considerados independentes os parlamentares que seguiram a orientação da oposição no intervalo entre 50% e 70% das votações.

Aqueles que se alinharam à recomendação da oposição em menos de 50% das votações foram classificados como governistas.

Para que isso serve?

O sistema vai mostrar o quão fiel à oposição cada deputado é em seus votos.

Parlamentares contaram que há colegas que discursam a favor do conservadorismo e de Bolsonaro, mas que fazem o contrário na hora de votar.

A plataforma ainda vai ajudar nos momentos de pressão contra algum projeto ou quando o dinheiro de emendas são empenhados.