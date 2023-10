MacroSector: receita agrícola deve crescer 4,5% em 2024, para R$ 1,02 trilhão

Brasília, 24 - A receita agrícola brasileira deve crescer 4,5% no ano que vem, para R$ 1,02 trilhão, projeta a consultoria MacroSector. "Em 2024, os preços internacionais das commodities (em dólar) devem crescer 3% em relação a 2023, em função da expansão da liquidez global", explicou a consultoria em relatório divulgado nesta segunda-feira, 23.

O desempenho do setor tende a ser puxado pelo crescimento da receita agrícola de grãos, que deve passar de R$ 614,6 bilhões em 2023 para R$ 634,5 bilhões em 2024, enquanto a produção tende a recuar de 320,9 milhões de toneladas para 311,1 milhões de toneladas. Já a receita agrícola de lavouras permanentes deve subir de R$ 224,6 bilhões para R$ 244,9 bilhões, estima a MacroSector. Para este ano, a consultoria elevou sua estimativa de R$ 938,8 bilhões para R$ 973,3 bilhões, receita 1,5% inferior à registrada em 2022.

PIB

A MacroSector estima crescimento de 2% no Produto Interno Bruto (PIB) do País em 2024, para R$ 11,425 trilhões, frente a um avanço de 3% este ano, para R$ 10,739 trilhões. "A economia local tende a apresentar fraco desempenho, pois os investimentos ainda devem continuar travados", observou a MacroSector sobre o desempenho da economia nacional. O PIB da agropecuária deve crescer 12% até o fim deste ano e $% no próximo.