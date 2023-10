Governo de SP decreta luto de três dias por morte de aluna em escola

O governo de São Paulo decretou luto oficial de três dias pela morte de uma aluna no ataque com arma de fogo em uma escola em Sapopemba, na zona leste da capital.

O que aconteceu

Decreto foi publicado hoje no Diário Oficial do estado. O texto é assinado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e pelo Secretário-Chefe da Casa Civil, Arthur Luis Pinho de Lima.

Vítima que foi morta tinha 17 anos. A menina havia começado a trabalhar há poucos dias e recebeu o primeiro salário esta semana, disse a tia dela. O emprego era na área de administração.

Duas outras pessoas ficaram feridas no ataque. Uma das estudantes atacadas disse que o atirador mirou no seu rosto dela, mas não conseguiu disparar. Ela enviou um áudio à família relatando o que aconteceu e o UOL teve acesso à gravação.

Arma usada por jovem de 16 anos era do pai

A arma usada no ataque à escola de Sapopemba pertence ao pai do atirador e é legalizada, segundo a Polícia Civil. Arma era um revólver calibre 38.

O suspeito já havia feito registro de ocorrência no dia 24 de abril deste ano, alegando ter sofrido agressões e ameaças de outros alunos. Estudante do 1º ano do Ensino Médio, ele estava com o uniforme da escola quando foi apreendido pelos policiais militares que atenderam a ocorrência.