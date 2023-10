Em 1º ato presencial, Lula lança projeto de R$ 1,7 bilhão contra seca no NE

O presidente Lula (PT) lançou hoje um projeto de financiamento de R$ 1,75 bilhão para incentivar projetos nas áreas mais secas do Nordeste.

O que aconteceu

Chamado Sertão Vivo, o programa é voltado às pequenas comunidades rurais do semiárido nordestino. A iniciativa será bancada pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e pelo Fida (Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola da ONU).

Este foi o primeiro evento público com a participação presencial de Lula no Palácio do Planalto após passar por cirurgias no final de setembro. O petista, entretanto, não discursou, só assinou os contratos para o programa.

Além do presidente, participaram da cerimônia os governadores Carlos Brandão (PSB-MA), Elmano Freitas (PT-CE), Fátima Bezerra (PT-RN), Jerônimo Rodrigues (PT-BA), Paulo Dantas (MDB-AL), Raquel Lyra (PSDB-PE) e João Azevedo (PSB-PB).

Um projeto como esse vai enfrentar o que a gente mais precisa: trazer segurança hídrica e fazer com que a gente ofereça oportunidade para essas pessoas que nunca tiveram para poder plantar.

João Azevêdo (PSB-PB), presidente do Consórcio do Nordeste

O que é o Sertão Vivo

O projeto busca garantir o acesso a água, segurança alimentar e outras necessidades básicas para toda a população que mora na região de semiárido do Nordeste em meio às mudanças climáticas, sobretudo em períodos de seca.

Ao todo, haverá o investimento de R$ 1,75 bilhão, com estimativa de alcance de 430 mil famílias.

Segundo a Secom (Secretaria de Comunicação Social), haverá premissas para que os beneficiados adotem "princípios e práticas que proporcionem acesso à água, aumentem a produtividade e a segurança alimentar das famílias beneficiadas, ampliem a resiliência dos sistemas de produção agrícola, restaurem ecossistemas degradados e promovam a redução das emissões de gases do efeito estufa".