Lucro da ADM supera estimativas com boas margens de etanol e exportações brasileiras

Por Karl Plume

CHICAGO (Reuters) - A Archer-Daniels-Midland Co, comerciante global de grãos, superou as expectativas de Wall Street para o seu lucro do terceiro trimestre, devido às boas margens de etanol e adoçantes e às fortes exportações de grãos brasileiros, embora os resultados tenham sido menores em relação ao ano anterior.

A ADM, sediada em Chicago, disse nesta terça-feira que estava elevando sua perspectiva de lucros para o ano inteiro, após três primeiros trimestres do ano fortes e um ambiente de mercado favorável.

A ADM capitalizou a boa demanda por alimentos, ração animal e biocombustível, ao passo que as safras recordes de milho e soja no Brasil compensaram a redução dos suprimentos da Argentina, atingida pela seca, e da Ucrânia, devastada pela guerra. A empresa ganha dinheiro com o processamento, o comércio e o transporte de safras em todo o mundo.

A empresa registrou um lucro ajustado de 1,63 dólar por ação nos três meses encerrados em 30 de setembro, acima da estimativa média dos analistas de 1,52 dólar por ação, mas abaixo do 1,86 dólar por ação registrados no forte terceiro trimestre do ano passado, de acordo com dados da LSEG.

A unidade de Serviços Agrícolas e Sementes Oleaginosas da ADM, a maior da empresa em termos de receita, registrou uma queda de 21% no lucro operacional, uma vez que um aumento nas exportações de safras da América do Sul reduziu a demanda por suprimentos dos Estados Unidos, onde se concentra a maior parte das operações da empresa.

Os resultados mais baixos do esmagamento de sementes oleaginosas em relação ao ano anterior também afetaram o lucro.

Os resultados nitidamente inferiores da Wilmar International, listada em Cingapura, pressionaram o subsegmento de sementes oleaginosas da ADM.

A ADM detém uma participação acionária de 22,5% na Wilmar e é parceira de uma joint venture com a Wilmar na produtora de óleos vegetais Olenex.

As sólidas margens de etanol, adoçantes e amidos impulsionaram o segmento de Soluções em Carboidratos da ADM, que registrou um salto de 49% no lucro operacional.

O segmento de Nutrição da ADM apresentou resultados mais baixos, devido à fraca demanda por alternativas à proteína da carne e ao tempo de inatividade não planejado em uma grande unidade de processamento de soja, após um acidente em setembro.

As ações da ADM subiram 0,8% nas negociações do pré-mercado.

(Reportagem adicional de Tanay Dhumal em Bengaluru)