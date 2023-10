Locais de prova do Enem 2023 são divulgados pelo Inep; saiba como consultar

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulga, nesta terça-feira, 24, os locais onde o candidato irá realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o Cartão de Confirmação traz informações sobre o número de inscrição, data, hora e local das provas. Acesse aqui a Página do Participante para realizar a consulta.

"O documento, disponível na Página do Participante, contém número de inscrição, data, hora e local de prova, além de registrar se a pessoa deverá contar com determinado atendimento especializado ou tratamento por nome social. Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda levar o cartão nos dias do exame, que acontecerá em 5 e 12 de novembro", acrescenta o MEC.

Neste ano, mais de 3,9 milhões de pessoas estão inscritas no exame. As provas, que funcionam como o maior vestibular para as universidades públicas e privadas do País, serão realizadas em 5 e 12 de novembro de 2023. A aplicação da prova começará às 13h30 em ambos os dias, conforme publicação no edital.

Cartão de Confirmação

Para acessar o cartão, o candidato precisa utilizar o login único da plataforma gov.br. Caso o participante não lembre a senha da conta cadastrada, é possível recuperá-la. Para isso, basta acessar a página acesso.gov.br, digitar o CPF e clicar em "avançar". Em seguida, selecione a opção "esqueci minha senha".

"Existem diversas formas de recuperar a conta: por meio do aplicativo Meu gov.br, de bancos credenciados, do internet banking de bancos conveniados, por e-mail ou por mensagem de texto (SMS). O participante deve selecionar uma das alternativas para gerar uma nova senha", orienta o MEC.

O Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni), de acordo com o MEC.

A aplicação do Enem 2023 seguirá o horário de Brasília:

- Abertura dos portões - 12h;

- Fechamento dos portões - 13h;

- Início das provas - 13h30;

- Término das provas 1º dia - 19h.

- Término das provas 2º dia - 18h30.

No primeiro dia, os candidatos realizam as provas de linguagens (40 questões de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol), ciências humanas (45 questões) - além da redação. A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração.

No segundo dia, os participantes fazem as avaliações de ciências da natureza (45 questões) e matemática (45 questões). A aplicação terá 5 horas de duração, contadas a partir da autorização do chefe de sala para o início das provas.

Cronograma:

- Data das provas: 05 e 12/11/2023;

- Divulgação dos Gabaritos: 24/11/2023;

- Resultados: 16/01/2024.