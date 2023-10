Leilão da Receita tem celulares, brinquedos e carros; veja como participar

A Receita Federal em São Paulo vai fazer mais um leilão online de mercadorias apreendidas ou abandonadas nesta quarta-feira (25). Celulares, eletrônicos e até veículos poderão ser arrematados. Veja abaixo como participar.

Como funciona?

As propostas do leilão começaram no último dia 11 e os lances podem ser feitos até as 18h (horário de Brasília) desta terça-feira (24). A abertura da sessão pública para lances ocorrerá na quarta-feira (25).

O leilão acontece de forma totalmente online, no site da Receita Federal. São 214 lotes disponíveis que incluem veículos, celulares, eletrônicos, brinquedos, equipamentos de telecomunicação e displays para celulares, polímeros de etileno e artigos de toucador. Veja aqui todos os lotes.

O lote mais barato é o de um smartwatch da Xiaomi Mi Smart Band 6, por R$ 125. Já o mais caro, de R$ 2 milhões, tem diversos displays de celulares. É válido destacar que não é possível fazer uma proposta para apenas um item — ou seja, o interessado deve arrematar o lote inteiro.

Há 22 veículos disponíveis nos lotes. Os mais baratos podem ser encontrados por preços entre R$ 2.500 e R$ 4 mil. Os valores vão até R$ 21 mil, como é o caso de um Chevrolet Prisma 1.4 do ano de 2013.

Um lote com três iPhones (dois iPhones 14 Pro Max e um iPhone 13 Pro Max) está por R$ 10 mil. O leilão ainda tem quatro opções de lotes de brinquedos, como é o caso de um com mais de 21 mil bonecas LOL, saindo por R$ 300 mil.

Quem pode participar?

Qualquer pessoa pode participar dos leilões da Receita. No entanto, pessoas físicas não podem dar ofertas para lotes que tenham destinação comercial, de acordo com a quantidade de itens. Quem quer participar deve acessar o Portal e-CAC, conforme detalhado no Manual do Licitante. Qualquer pessoa pode acompanhar os editais de leilão pela internet.

Os interessados podem ver os produtos ao vivo. A visita pode ser feita no período de recebimento de propostas. Para o leilão de quarta, é possível ver os produtos presencialmente até hoje (23), mediante prévio agendamento, nos locais e horários indicados no edital. Mais informações podem ser consultadas através do site da Receita.