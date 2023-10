Kremlin diz que serviços especiais ucranianos estão sob controle de EUA e Reino Unido

MOSCOU (Reuters) - A Rússia sabe há muito tempo que os serviços especiais ucranianos estão sob a "estreita supervisão" dos Estados Unidos e do Reino Unido, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta terça-feira.

Ele estava comentando sobre uma reportagem do Washington Post intitulada "Espiões ucranianos com laços profundos com a CIA travam guerra sombria contra a Rússia".

"Nossos serviços de inteligência têm falado repetidamente sobre as informações que temos sobre a estreita supervisão da inteligência ucraniana pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos e do Reino Unido", disse Peskov aos repórteres.

"Nossos serviços especiais sabem disso há muito tempo e estamos bem cientes disso."

A matéria do Washington Post, publicada na segunda-feira, informa que as agências de inteligência dos EUA e do Reino Unido prestaram amplo apoio aos serviços de segurança SBU e GUR da Ucrânia, que, segundo a matéria, são responsáveis por uma série de ataques em território russo, incluindo o assassinato, em 2022, de Darya Dugina, filha de um proeminente ultranacionalista russo.

A Rússia já havia acusado a Ucrânia de estar por trás das mortes de Dugina e de outros, enquanto Kiev geralmente evita assumir a responsabilidade por ações em solo russo.

(Reportagem da Reuters)