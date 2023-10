Quem não tem medo de passar um perrengue na rua? Isso vai desde um pneu furado até um carro que não liga. O que ter no veículo para te auxiliar neste momento de desespero? Para isso, existem alguns equipamentos-chave que você não pode deixar de ter no seu porta-malas.

Fiz uma lista do que eu tenho no meu carro e que ajuda neste tipo de situação. São itens que vão além do macaco, estepe e chave de roda, muitos deles simples e baratos, e que auxiliam durante os perrengues. Confira todos os detalhes no vídeo acima.

