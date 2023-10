Justiça homologa plano de recuperação judicial do Grupo Petrópolis

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro homologou nesta terça-feira o plano de recuperação judicial do Grupo Petrópolis, dono de marcas de cerveja como Itaipava e Petra, informou a companhia em comunicado à imprensa.

O plano de recuperação do Grupo Petrópolis prevê o escalonamento da dívida em diferentes períodos a depender da espécie de crédito.

O processo de recuperação judicial foi pedido em março deste ano, com uma estimativa inicial de dívidas somando 4,2 bilhões de reais, mas a conta foi mais recentemente refeita e atingiu 5,6 bilhões, disse uma fonte com conhecimento do assunto.

Fundado na cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, o grupo se apresenta como a maior empresa com capital 100% nacional do setor, com oito fábricas no país, além de centros de distribuição.

"Com a homologação do plano de recuperação pela Justiça, o Grupo Petrópolis ganha a capacidade de retomar investimentos em suas fábricas em todo o Brasil, aumentando a produção", afirmou a empresa em comunicado à imprensa.

A companhia é assessorada pelo escritório Salomão, Kaiuca, Abrahão, Raposo e Cotta Advogados.