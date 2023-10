Israel amplia ataques em Gaza e mata cerca de 50 pessoas em uma hora, diz Ministério da Saúde de Gaza

(Reuters) - Um porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, disse nesta terça-feira que Israel expandiu as áreas que tem como alvo no enclave palestino, "matando cerca de 50" pessoas na última hora.

Questionados sobre a declaração do porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza, os militares israelenses disseram: "Não temos informações sobre vítimas na Faixa de Gaza".

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi)