Guerra Israel-Hamas: 'ONU não faz nada porque está enfraquecida', diz Lula

O presidente Lula (PT) afirmou hoje que a ONU (Organização das Nações Unidas) não consegue influenciar no conflito de Israel contra o Hamas porque "está enfraquecida".

O que Lula disse

Lula tem defendido uma ampliação do Conselho de Segurança da ONU desde a campanha presidencial, no ano passado. O argumento é que os atuais cinco membros permanentes (China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia), com poder de veto, não correspondem mais à geopolítica global — com a retomada do conflito em Gaza, o assunto voltou à tona.

A proposta brasileira de cessar-fogo com criação de corredores humanitários em Gaza teve maioria dos votos, mas foi vetada pelos EUA. A outra proposta, apresentada pela Rússia, também não foi para frente.

A ONU não faz nada [em Gaza] porque está enfraquecida. Meu papel é criar condições para que a gente possa voltar a sentar numa mesa de negociação. Custa mais barato, não mata ninguém e a gente pode encontrar uma solução.

Lula, na live "Conversa com o Presidente"

Segundo Lula, com um comitê que não representa a realidade do Oriente Médio, a atuação da organização não tem como ser mais influente. Foi um comitê das Nações Unidas que propôs, em 1947, a partilha da Palestina em um Estado judeu e um Estado árabe-palestino.

Reação "desproporcional"

Lula também voltou a falar que a resposta militar de Israel aos atos terroristas é desproporcional. "Não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista que Israel tem que matar milhões de inocentes. Não é possível que as pessoas não tenham sensibilidade", criticou o presidente.

Tenho conversado com todo mundo. Estou cansado de fazer telefonemas, mas vou continuar porque a gente precisa disso. Sei que é irracional, mas se você não falar em paz todo dia as pessoas esquecem que é possível construir a paz.

Lula

Ele defendeu uma solução em que palestinos tenham direito a sua terra e Israel continue com seu território. "Não precisa ninguém ficar invadindo ninguém."