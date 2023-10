Travessuras ou gostosuras? Veja como decorar sua casa com o tema Halloween

Apesar de o Dia das Bruxas ser uma das datas preferidas das crianças, muitos adultos não resistem e também caem na brincadeira.

Se você já passou da idade de sair de porta em porta pedindo doces (ou de cometer travessuras), a diversão fica por conta da decoração, da distribuição de gostosuras e das pegadinhas assustadoras.

Separamos produtos para inspirar e aterrorizar sua festa de Halloween.

Uma opção divertida para guardar as guloseimas é esta bolsa de poliéster, com 18 centímetros de altura por 21 centímetros de largura.

Prepare-se para receber as crianças fantasiadas com estilo de arrepiar. Este kit inclui massa para espalhar na pele e sangue e queimadura artificiais.

Na noite mais assustadora do ano não podem faltar os fantasmas! Estes bonecos de decoração para pendurar portas e janelas ajudam a compor o clima de terror.

Bonequinhos de fantasma que brilham no escuro podem ser usados como decoração de mesas e janelas ou ainda distribuídos entre as crianças que baterem à sua porta.

Este guardanapo é mais um acessório assustadora para compor sua mesa. Conjunto com vinte unidades.

Para quem realmente entrou no clima de Halloween e está disposto a investir um pouco mais, a máquina de fumaça é dá um ar sinistro a qualquer decoração.

Balões com estampas de fantasma, abóboras e caveiras são boas opções para quem quer entrar no clima, mas não tem tempo para decorações muito elaboradas. Pacote com 25 unidades.

Para colar nas janelas, vai aterrorizar até os adultos mais valentes. Tem 30 centímetros de comprimento e 21 centímetros de largura.

Quando a luz alaranjada desta lamparina acende, os desenhos de Halloween criam um efeito sinistro e uma atmosfera de deixar os cabelos em pé.

Dê um ar de lugar abandonado e sinistro para sua casa com estas teias feitas de algodão e poliéster.

Com estes carimbos, até o brigadeiro, doce 100% brasileiro, vai ficar com cara de Halloween. Conjunto com seis unidades.