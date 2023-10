Esta grelha faz bacon sequinho, crocante e sem sujeira no micro-ondas

Se você adora bacon, já deve ter ouvido falar em grelhas específicas para esse corte suíno. Em geral, quem procura esse tipo de recurso quer deixá-lo menos gorduroso e mais crocante, diferente do que aconteceria se fosse frito numa frigideira. A elevação faz com que a gordura escorra.

Entre as grelhas que mais fazem sucesso no mercado está a da marca americana Progressive Prep Solutions. Essa grelha é feita para ser levada ao micro-ondas. A ideia é que a fritura não faça sujeira, além de facilitar o preparo.

Tampa ventilada, para não sujar o micro-ondas;

Com alça para facilitar a retirada da grelha;

Comporta de quatro a seis fatias de bacon;

Também pode ser usada para hambúrguer, fatia de pizza e salsicha;

30,5 cm de comprimento x 25,4 cm de largura x 5,7 cm altura;

Pode ir ao lava-louças.

O que diz quem comprou

Funcionou muito bem! As fatias ficaram bem crocantes!

Leonardo A.

Muito bom mesmo e prático!

Nara Élide

Cozinhar bacon no micro-ondas é certamente menos confuso e [mais] fácil do que cozinhar no fogão em uma frigideira. Eu fiz isso em um prato de jantar entre pedaços de papel-toalha, mas isso ainda deixa você com o prato cheio de gordura em excesso. Este dispositivo funciona bem e é fácil de limpar. A desvantagem é que você só pode cozinhar 5 ou talvez 6 tiras de bacon por vez. Se eu pudesse mudar uma coisa, seria fazer a tampa de plástico transparente para que eu pudesse ver se o bacon está bem cozido antes de desligá-lo e retirá-lo. Com a tampa atual, é difícil avaliar quando o bacon está bem cozido.

Philip (EUA)

Isso realmente funciona. Sem bacon meio mole, gordo, ondulado. Nada disso. Simplesmente delicioso, perfeitamente frito. A bandeja e a tampa são de alta qualidade e podem ser lavadas na máquina de lavar louça. [...]

Gerlad M Comeau (EUA)

Eu amei a proteção contra respingos. O bacon não grudou e cozinhou perfeitamente de acordo com as instruções da embalagem. Eu comprei muitas versões diferentes de grelhas ao longo dos anos, porque adoro bacon e não gosto de ficar em cima dele no fogão. Esta é a melhor que eu já usei!

Kathleen White (EUA)

Vale a pena?

Esse é um produto que ainda não teve um grande número de comentários de clientes brasileiros, o que é facilmente explicável: em algumas culturas, como a britânica e a americana, o consumo de bacon é mais comum do que aqui.

No entanto, as avaliações deles atestam a qualidade de um produto usado diariamente. Na Amazon, a grelha tem mais de 25 mil avaliações e 68% dos consumidores deram nota máxima (5 estrelas).

Se você é uma pessoa que costuma fazer bastante bacon, usar a grelha parece ser o melhor caminho para ter uma saborosa refeição sem se preocupar com uma limpeza pesada no fogão provocada pela fritura de algumas fatias.

