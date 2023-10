GE tem lucro acima do esperado no 3º tri e eleva projeção para 2023  

Por Rajesh Kumar Singh e Abhijith Ganapavaram

(Reuters) - A General Electric elevou nesta terça-feira a estimativa de lucro para 2023 pela terceira vez neste ano, depois que seu resultado trimestral superou as projeções de Wall Street em função de demanda robusta por peças e serviços para motores de jato, bem como um melhor desempenho no negócio de energia renovável.

As ações da GE subiam 6%, para 113,14 dólares cada, nas negociações pré-mercado. O grupo com sede em Boston espera um lucro ajustado por ação de 2,55 a 2,65 dólares em 2023, em comparação com uma projeção anterior de lucro de 2,10 a 2,30 dólares.

No terceiro trimestre, o lucro ajustado por ação da companhia foi de 0,82 dólar, acima da expectativa média de analistas de 0,56 dólar, com base em dados do LSEG.

O negócio de aviação da GE tem sido impulsionado por um aumento na procura por serviços pós-venda, à medida que uma forte recuperação nas viagens aéreas levou as companhias aéreas a utilizar jatos durante mais tempo, num contexto de escassez de aviões comerciais.

"Na GE Aerospace, continuamos a experimentar um rápido crescimento impulsionado por uma demanda robusta e uma execução sólida, principalmente em motores e serviços comerciais", disse o presidente-executivo da companhia, Larry Culp, em comunicado.

O desempenho da empresa contrasta com o rival RTX, que teve um prejuízo trimestral de quase 1 bilhão de dólares devido a uma grande crise de qualidade na subsidiária Pratt and Whitney, o que afetou os populares motores Geared Turbofan (GTF).

A unidade aeroespacial da GE, que fabrica motores para jatos da Boeing e da Airbus, registrou crescimento de dois dígitos em pedidos, receita e lucro no trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior.

Enquanto isso, o lucro dos negócios eólicos onshore ajudou a reduzir as perdas na unidade de energia renovável. Culp expressou confiança de que os negócios continuariam a melhorar.

A divisão de energias renováveis ​​tem enfrentado dificuldades em razão de fraca demanda e custos mais elevados de matérias-primas e mão-de-obra.

(Reportagem de Rajesh Kumar Singh em Chicago e Abhijith Ganapavaram em Bengaluru)