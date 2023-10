Fisiculturista de 21 anos e PM reformado morrem após acidente com van no RJ

A fisiculturista e estudante de educação física Alana Souza de Paiva, de 21 anos, morreu no sábado (21), após dez dias internada em razão de um acidente de moto em Campo Grande, na zona oeste do Rio. O amigo dela e piloto da motocicleta também morreu.

O que aconteceu:

Alana estava na garupa da moto pilotada pelo amigo dela, o policial militar reformado Uilblim do Espírito Santo, 43 anos, quando foram atingidos por uma van que teria realizado uma conversão proibida, segundo o jornal O Dia. O acidente ocorreu na madrugada do último dia 12.

Segundo a PM, os agentes foram acionados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na Estrada Rio do A, em Campo Grande. No local foi constatado o acidente entre a motocicleta e um veículo particular.

Após o acidente, a jovem foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Já o PM reformado foi levado para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande.

Uiblim foi atendido no hospital municipal, mas não resistiu e morreu no mesmo dia do acidente. De acordo com a PM, Uilblim foi reformado após parecer da junta médica da corporação. Ele deixa uma filha.

Já Alana ficou dez dias internada (sendo entubada e colocada em coma induzido neste período), mas morreu no último sábado. O óbito foi confirmado ao UOL pela direção do hospital estadual. A causa da morte não foi divulgada.

No dia 17, Laísse Paiva, tia de Alana, disse nas redes sociais que a jovem apresentava leve melhora. Na ocasião, ela agradeceu as orações e mensagens positivas enviadas aos amigos e familiares.

O sepultamento de Alana ocorreu na tarde de ontem no Cemitério Jardim da Saudade de Paciência.

A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se o caso é investigado e se o motorista da van foi preso, mas não obteve retorno. A matéria será atualizada tão logo haja manifestação.

Pai chama motorista de van de 'inconsequente'

Em uma publicação no dia do acidente, Glauco Paiva, pai de Alana, afirmou que o acidente de trânsito foi provocado por um "inconsequente" que conduzia uma van com passageiros.

Glauco explicou que a filha, naquele momento, estava em estado grave e teve que passar por uma intervenção cirúrgica na região pélvica. Ele também pediu orações para a recuperação da jovem.

Após a morte de Alana, o pai dela publicou vídeos da filha cantando e questionou: "Por que você se foi? [emojis chorando]".

Laísse Paiva, tia de Alana, também lamentou a morte da sobrinha.