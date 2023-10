Ex-companheiro de Meloni deixa apresentação de programa de TV

ROMA, 24 OUT (ANSA) - Andrea Giambruno, o agora ex-companheiro da premiê da Itália, Giorgia Meloni, vai deixar a apresentação do programa "Diario del giorno", do Rete4, que pertence à Mediaset, grupo de mídia de propriedade dos herdeiros do falecido ex-premiê Silvio Berlusconi.

A decisão foi divulgada nesta terça-feira (24) após uma discussão entre a empresa e o jornalista, que se envolveu em uma polêmica após gravações divulgadas em outro programa de TV, o satírico de atualidades "Striscia la Notizia", na semana passada.

"Andrea Giambruno, lamentando pelo constrangimento e desconforto causados por seu comportamento, concordou com a empresa em deixar a apresentação em vídeo do programa, mas continuará cuidando da coordenação editorial", diz um comunicado da emissora Mediaset.

A nota não indica nenhum procedimento disciplinar por parte da empresa, mas Giambruno vai enfrentar investigações na Ordem dos Jornalistas.

Os áudios transmitidos pelo "Striscia" seriam de Giambruno fora do ar usando linguagem chula e fazendo comentários sexistas.

Em um deles, o jornalista é ouvido falando sobre um suposto caso extraconjugal e dizendo à mulheres que elas podem trabalhar com ele se participarem de sexo grupal.

Após a polêmica, Meloni anunciou a separação. (ANSA).

