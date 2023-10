Estudo estima impacto ambiental da mineração de bitcoin

ROMA, 24 OUT (ANSA) - A mineração de bitcoins em nível global consome em um ano mais da metade da energia elétrica usada em um país como a Itália, uma das maiores economias do mundo, e a água necessária para 300 milhões de camponeses da África Subsaariana.

É o que aponta um estudo realizado pelo cientista Kaveh Madani, da Universidade das Nações Unidas, e publicado na revista Earth's Future para estimar os impactos no meio ambiente dos processos necessários para manter ativa a rede da criptomoeda mais usada no planeta.

O bitcoin se apoia em um mecanismo conhecido como mineração, que trata-se de operações realizadas por computadores cada vez mais poderosos para validar as transações e permitir o constante crescimento da rede.

No entanto, as máquinas usadas nesse processo consomem, segundo o estudo, 173,42 terawatts de eletricidade por ano, mais da metade do número registrado na Itália (295 terawatts), oitava economia do mundo.

Se fosse um país, o bitcoin estaria em 27º lugar na lista de maiores consumidores de energia, acima do Paquistão, que abriga 230 milhões de pessoas.

A pegada ambiental da criptomoeda equivale a 190 centrais elétricas a gás e precisaria do plantio de 3,9 bilhões de árvores, 7% da Floresta Amazônica, para ser compensada.

A pesquisa aponta ainda que quase metade da energia usada na mineração de bitcoin é proveniente do carvão (45%), seguido pelo gás natural (21%). A maior parte dessa atividade se concentra na China. (ANSA).

