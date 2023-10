Estudante de medicina morre aos 26 anos após ser internado por infecção

O estudante de medicina Lucas Borba, 26, morreu após contrair uma infecção e ser internado em um hospital particular de Palmas. O jovem estava no terceiro período do curso na UFPA (Universidade Federal do Pará).

O que aconteceu:

Há cerca de um mês, Lucas começou a sentir fortes dores abdominais. Ele também teve episódios de vômitos e diarreia, informou ao UOL o primo Arthur Wieczorek.

O estudante, que era natural do Tocantins, mas morava no Pará, pediu ajuda aos familiares e retornou a Palmas no dia 13 de outubro. "Assim que chegou em Palmas, ele já deu entrada em um hospital particular, e de prontidão, foi internado para investigar a situação", contou o primo.

Os médicos constataram a infecção, que segundo Arthur, progrediu.

Na última quinta-feira (19), o jovem foi transferido para outro hospital particular e encaminhado à UTI. "A infecção atacou os rins e o fígado dele, ele fez uma diálise no sábado, até que no domingo, os rins e o fígado pararam de funcionar e ele veio a óbito às 18h", lamentou o primo.

A causa da morte de Lucas Borba foi insuficiência renal e hepática. Segundo o familiar, os médicos tentaram recuperar a saúde do estudante "de todas as formas".

Lucas era um exemplo para todos que estavam à sua volta, foi um exemplo nos estudos, na persistência e na luta pelos seus sonhos. Um grande ser humano.

Arthur Wieczorek, primo de Lucas

Lucas chegou a cursar engenharia civil, mas estudar medicina em uma universidade federal era o seu grande sonho. "Em 2022, ele alcançou esse tão almejado sonho".

O diretório acadêmico do curso de medicina da UFPA lamentou a morte do jovem. "Lucas, você ficará para sempre em nossas memórias! Descanse em paz! Você foi incrível".

O corpo do estudante foi velado na Câmara Municipal da cidade e o sepultamento realizado manhã de hoje (24), no cemitério de Nova Olinda.

"Parece um pesadelo", diz namorado de Lucas

O namorado de Lucas, Mauro Brabo, publicou um texto de despedida. "Às vezes, parece um pesadelo estando acordado, tem horas que eu quero gritar, outras horas quero deitar ou sair correndo", escreveu.

No texto, acompanhado de um carrossel de fotografias dos dois, Mauro agradeceu pelo tempo que passou ao lado de Lucas. "Eu quero te agradecer por tudo que vivemos, por tudo que fizemos e por tudo que você mudou em mim. Que eu tenha a sorte de te encontrar novamente em outra vida, pois qualquer dia ao teu lado vale a pena. Fica com Deus, agora você pode descansar. Eu te amo para sempre".