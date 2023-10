Estamos no "caminho certo" para fechar acordos comerciais em reunião de fevereiro, diz chefe da OMC

GENEBRA (Reuters) - A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) expressou nesta terça-feira otimismo quanto à possibilidade de se chegar a acordos comerciais na próxima grande reunião ministerial da entidade, em fevereiro de 2024.

Mais de 1.000 autoridades comerciais estão reunidas em Genebra nesta semana para tentar avançar em negociações antes de uma reunião nos Emirados Árabes Unidos no ano que vem, quando se buscará fechar acordos sobre pesca e reformas da OMC, entre outros tópicos.

"No geral, foi uma reunião positiva. Atrevo-me a dizer que me animou estarmos no caminho certo para alcançar os resultados esperados", disse a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, em uma coletiva de imprensa. Ela acrescentou que as discussões sobre pesca e reformas do sistema de solução de controvérsias foram as mais promissoras.

Os membros da OMC chegaram a um pacote histórico de acordos em junho de 2022 que incluiu a proibição de alguns subsídios à pesca que têm o potencial de reverter o colapso dos estoques de peixes. No entanto, apenas parte do acordo foi finalizada e as negociações continuam.

"É claramente nossa ambição concluir as negociações até dezembro", disse o presidente das negociações, o embaixador Einar Gunnarsson, da Islândia, à Reuters nesta terça-feira, dizendo que as autoridades seniores haviam comunicado um "forte compromisso" de avançar.

Os membros da OMC também estão tentando chegar a um acordo sobre propostas de reforma para seu sistema de disputas comerciais, que tem funcionado apenas parcialmente desde que a oposição dos EUA às nomeações de juízes paralisou seu tribunal superior em dezembro de 2019.

(Por Emma Farge)