Embarcação com supostos desertores norte-coreanos chega à Coreia do Sul

Um pequeno barco de madeira com um grupo de norte-coreanos entrou em águas sul-coreanas, informaram as Forças Armadas de Seul nesta terça-feira (24), no que parece ser um raro caso de deserção pela fronteira.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul afirmou presumir que os passageiros e os tripulantes do barco "desertaram" da isolada Coreia do Norte.

A embarcação foi interceptada perto da cidade portuária de Sokcho e as pessoas a bordo estão a salvo, segundo os militares sul-coreanos.

O barco transportava quatro norte-coreanos que "expressaram a intenção de desertar", informou a agência de notícias Yonhap, que citou uma fonte governamental não identificada.

Mais de 30.000 norte-coreanos desertaram para o Sul desde o conflito de 1950-53 para escapar da repressão e da pobreza.

Mas os números caíram a apenas 67 no ano passado, depois que Pyongyang impôs um fechamento rigoroso de sua fronteira como proteção contra o coronavírus.

Poucos desertores do Norte atravessaram diretamente a fronteira marítima de fato ou a zona desmilitarizada que divide os dois países, que tecnicamente permanecem em guerra.

A maioria dos desertores viaja primeiro até a China e, às vezes, permanecem no país por alguns anos, antes de seguir para o Sul via um terceiro país.

O ministério sul-coreano da Reunificação afirmou este mês que um grande número de norte-coreanos parece ter sido repatriado da China .

sh/ceb/dhw/mas/dbh/fp

© Agence France-Presse