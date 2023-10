Empresário é executado em SP; preço de aluguel pode ter motivado o crime

Do UOL, em São Paulo

O dono de um estacionamento foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (24), no Tatuapé, na zona leste de São Paulo.

O que aconteceu:

O empresário, identificado como Crisenaldo Valdivino, 49, teria sido morto pelo locatário do imóvel.

Em entrevista ao programa Brasil Urgente, da Band, o irmão da vítima contou que a desavença com o suspeito é antiga. "Ele não queria baixar o aluguel e o desentendimento deles não é de hoje, já tem mais de um ano", disse.

A vítima também estava armada e teria trocado tiros com o suspeito, informou a Polícia Militar. Mais de 20 cápsulas foram encontradas na cena do crime.

O dono do estacionamento foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Tatuapé, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A ocorrência foi registrada no 30º Distrito Policial de São Paulo, no Tatuapé.

O autor dos disparos chegou a fugir. Mas, horas após cometer o crime, foi preso em flagrante em Itu (SP), segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

A placa do veículo usado pelo suspeito para fugir foi identificada por um serviço de monitoramento da polícia na SP-070. A arma usada pelo suspeito foi apreendida.

O irmão da vítima contou ainda que o empresário já tinha sofrido uma tentativa de homicídio há seis meses. Na ocasião, ele foi baleado no braço. Um homem teria passado pela rua atirando de moto.