Cinco mortos, entre eles três crianças, em ataque a tiros no Canadá

A polícia canadense encontrou cinco pessoas mortas a tiros, incluindo três crianças e o suposto atirador, em duas residências em uma cidade que faz fronteira com os Estados Unidos, em um caso descrito nesta terça-feira (24) como violência doméstica.

As vítimas foram encontradas na noite de segunda-feira em Sault Ste. Marie, na província de Ontário, perto do cruzamento de três Grandes Lagos, que fazem fronteira com o estado americano do Michigan, cerca de 700 quilômetros ao norte de Toronto, depois que a polícia recebeu denúncias de roubos.

Uma pessoa de 41 anos foi encontrada "morta por ferimento de bala" na primeira residência. "O atirador fugiu da área antes da chegada da polícia", informou um comunicado oficial.

Dez minutos depois, outra ligação de emergência levou a polícia para outra casa, a apenas 3,7 quilômetros de distância.

Lá foram encontradas três crianças mortas, de seis, sete e 12 anos, assim como o suposto atirador, um homem de 44 anos, que morreu "com um disparo autoinfligido por arma de fogo". Outra vítima, de 45 anos, também foi encontrada baleada e levada a um hospital da região.

Em comunicado, o chefe da polícia de Sault, Hugh Stevenson, disse que os incidentes estavam relacionados e eram "resultados de violência por parceiro íntimo".

"Esta é uma tragédia indescritível", disse o prefeito Matthew Shoemaker na rede social X (antigo Twitter).

De acordo com dados do governo, os crimes com armas de fogo no Canadá diminuíram de 2020 a 2021 e representam "uma pequena proporção de todos os crimes violentos". Mas os ataques a tiros aumentaram na última década.

