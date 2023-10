Carrefour Brasil tem receita menor e queda em vendas mesmas lojas no 3º tri

Por Alberto Alerigi

SÃO PAULO (Reuters) - O Carrefour Brasil divulgou nesta terça-feira vendas brutas de 28,2 bilhões de reais no terceiro trimestre, queda de 3,9% sobre o faturamento de um ano antes, segundo relatório operacional do período publicado ao mercado.

Já as vendas no conceito mesmas lojas recuaram 3,7% ante um crescimento de 11,5% na mesma comparação.

No segmento atacarejo, onde a empresa atua com a bandeira Atacadão, as vendas brutas somaram 19,7 bilhões de reais entre julho e o final de setembro, estável sobre o desempenho de um ano antes, apesar da deflação de alimentos que impacta o faturamento.

Mas as vendas mesmas lojas recuaram 2,7%, afetadas pela queda nos preços dos alimentos no período e "pressão continuada nas vendas para empresas durante o trimestre".

As vendas mesmas lojas em pontos que foram convertidos para a bandeira Atacadão, porém, apresentaram crescimento de 22,2%, afirmou o Carrefour Brasil.

Mas no segmento varejo, onde a empresa atua com a bandeira de seu grupo francês de origem, as vendas brutas caíram 15,3% no trimestre passado sobre um ano antes, para 7 bilhões de reais. As vendas mesmas lojas tombaram 7,7% ante alta de 15% no terceiro trimestre de 2022.

O Carrefour Brasil citou que a queda nas vendas brutas ocorreu "principalmente em função da redução de 17% na área de vendas, com a conversão de 32 hipermercados em lojas do Atacadão".

A companhia afirmou que a expansão orgânica prevista para este ano foi concluída, com inauguração de três lojas do Atacadão no terceiro trimestre. No ano, a bandeira abriu 15 lojas no país, terminando setembro com 361 unidades.

No formato supermercados e hipermercados, o Carrefour Brasil não fez aberturas, encerrando o trimestre com 234 e 143 unidades, respectivamente.